До «Шахтаря» приєдналися ще два екс-гравця «Маріуполя»
Стали відомі всі суперники «Шахтаря» на першому зборі в Нідерландах
Команда розпочала підготовку до нового сезону 14 липня
Стали відомі всі суперники «Шахтаря» на першому зборі в Нідерландах. Про це повідомляє прес-служба «гірників».
22 липня. «Фортуна» (Ситтард) – «Шахтар»
26 липня. «Аякс» – «Шахтар»
30 липня. «Утрехт» – «Шахтар»
«Шахтар» почав підготовку до нового сезону 14 липня. У команді поки лише один легіонер – Лассина Траоре. Але і він може покинути команду.
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