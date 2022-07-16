Стали відомі всі суперники «Шахтаря» на першому зборі в Нідерландах

Команда розпочала підготовку до нового сезону 14 липня

Стали відомі всі суперники «Шахтаря» на першому зборі в Нідерландах. Про це повідомляє прес-служба «гірників».

22 липня. «Фортуна» (Ситтард) – «Шахтар»

26 липня. «Аякс» – «Шахтар»

30 липня. «Утрехт» – «Шахтар»

«Шахтар» почав підготовку до нового сезону 14 липня. У команді поки лише один легіонер – Лассина Траоре. Але і він може покинути команду.