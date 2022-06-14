Австралія в серії пенальті обіграла Перу і вийшла на чемпіонат світу-2022
Стали відомі всі учасники ЧС-2022
Коста-Ріка стала останньою командою, яка пробилася до фінальної частини мундіалю
Стали відомі всі учасники ЧС-2022 в Катарі. Останньою на турнір пробилася Коста-Ріка.
Група А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди.
Група В: Англія, Іран, США, Уельс.
Група С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща.
Група D: Франція, Австралія, Данія, Туніс.
Група Е: Іспанія, Коста-Ріка, Німеччина, Японія.
Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія.
Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун.
Група Н: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея.
ЧС-2022 в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня.
Нагадаємо, збірна України на ЧС-2022 не пройшла, поступившись у вирішальному стиковому матчі Уельсу (0: 1).
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