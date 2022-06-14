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Хокей. Ліга чемпіонів. Ред Булл Зальцбург - Больцано

Стали відомі всі учасники ЧС-2022

Коста-Ріка стала останньою командою, яка пробилася до фінальної частини мундіалю
Футбол Чемпіонат світу з футболу
23:21
Стали відомі всі учасники ЧС-2022

Стали відомі всі учасники ЧС-2022 в Катарі. Останньою на турнір пробилася Коста-Ріка.

Група А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди.

Група В: Англія, Іран, США, Уельс.

Група С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща.

Група D: Франція, Австралія, Данія, Туніс.

Група Е: Іспанія, Коста-Ріка, Німеччина, Японія.

Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія.

Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун.

Група Н: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея.

ЧС-2022 в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня.

Нагадаємо, збірна України на ЧС-2022 не пройшла, поступившись у вирішальному стиковому матчі Уельсу (0: 1).

Петро Приходько
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