Стара історія. Вінгер не зіграв за «Кривбас» проти «Динамо» через умови оренди

Юний футболіст раніше відправився до Вернидуба набиратися досвіду

Назар Волошин / Фото - ФК Кривбас

Вінгер «Кривбасу» Назар Волошин пропустив матч десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Динамо».

Справа в тім, що футболіст був орендований у столичного клубу. Він не може грати проти киян за умовами оренди, повідомляє прес-служба криворіжців.

У поточному сезоні Волошин забив один м'яч у семи матчах. У пасиві 19-річного гравця вилучення.

Нагадаємо, в минулому турі «Кривбас» здобув першу перемогу після повернення до УПЛ.