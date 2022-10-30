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Стара історія. Вінгер не зіграв за «Кривбас» проти «Динамо» через умови оренди

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 жовтня 18:30
Стара історія. Вінгер не зіграв за «Кривбас» проти «Динамо» через умови оренди
Назар Волошин / Фото - ФК Кривбас

Вінгер «Кривбасу» Назар Волошин пропустив матч десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Динамо».

Справа в тім, що футболіст був орендований у столичного клубу. Він не може грати проти киян за умовами оренди, повідомляє прес-служба криворіжців.

У поточному сезоні Волошин забив один м'яч у семи матчах. У пасиві 19-річного гравця вилучення.

Нагадаємо, в минулому турі «Кривбас» здобув першу перемогу після повернення до УПЛ.

Сергій Стаднюк
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Теги

Кривбас Динамо Київ Назар Волошин

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