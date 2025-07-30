Український футбол відчуває вплив війни, але не зупиняється. У серпні стартує новий сезон Української Прем’єр-ліги — головного футбольного турніру країни, який залишається символом стійкості, спортивного духу та національної єдності. Попри всі труднощі, чемпіонат розвивається: з’являються нові команди, зростають амбіції, накаляється конкуренція. Сезон 2025/26 обіцяє бути особливим — із рекордною кількістю новачків та несподіваним розподілом сил після минулорічної сенсаційної першості.

Серед тих, хто продовжує вкладатися в розвиток українського футболу — компанія FAVBET, яка й цього року виступає партнером одразу п’яти клубів УПЛ. Також на Favbet.ua вже відкрито лінію ставок на стартові матчі чемпіонату. Поки команди готуються до 1-го туру, саме час згадати підсумки попереднього сезону та подивитись на головні очікування від нового.

Підсумки сезону 2024/25

Минулий сезон Української Прем’єр-ліги завершився тріумфом київського «Динамо», яке достроково забезпечило собі чемпіонство. Вперше в історії срібні медалі здобула «Олександрія», а донецький «Шахтар» фінішував третім — це найнижчий підсумковий результат «гірників» за останні 29 років.

Новачок еліти «Полісся» (Житомир) став четвертим і виборов останню путівку до єврокубків. У нижній частині таблиці боротьба точилася до останнього: за підсумками сезону напряму вилетіли одеський «Чорноморець» і «Інгулець» (Петрове), а команди «Лівий Берег» (Київ) та «Ворскла» (Полтава) не зберегли місце в УПЛ, поступившись у перехідних матчах за право залишитися в еліті.

Формат і новачки сезону 2025/26

Новий чемпіонат України, як і минулорічний, пройде у класичному форматі за участю 16 команд. Сезон 2025/26 розпочнеться на початку серпня — базовою датою 1-го туру визначено 2 серпня 2025 року. Осіння частина першості триватиме 16 турів до середини грудня, після чого клуби підуть на зимову перерву. Весняний відрізок чемпіонату розпочнеться у лютому 2026-го, а завершення сезону заплановане на кінець травня 2026 року.

Склад учасників УПЛ зазнав помітних змін. За підсумками минулого сезону свої місця в еліті зберегли 12 найкращих клубів, а до них додалися одразу чотири нові команди. Прямі путівки з Першої ліги вибороли чемпіон і віце-чемпіон — це «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) та «Полтава». Ще двоє дебютантів піднялися через стикові матчі: київська «Кудрівка» та харківський «Металіст 1925» здолали суперників у плей-оф і також приєдналися до Прем’єр-ліги.

Вперше в своїй історії в еліті українського футболу зіграють одразу три новачки — «Епіцентр», «Полтава» та «Кудрівка», які робитимуть все можливе, щоби закріпитись в УПЛ. Таким чином, географія ліги розширюється, а уболівальники побачать нові обличчя та стадіони.

В 1-му турі чемпіон «Динамо» зіграє на виїзді проти рівненського «Вереса», «Шахтар» поміряється силами з дебютантом «Епіцентром», а львівський «Рух» прийматиме новачка «Полтаву». Вже з перших матчів уболівальники можуть очікувати на сюрпризи, адже минулий сезон довів, що новачки та андердоги здатні втручатися у боротьбу лідерів.

FAVBET підтримує п’ять клубів УПЛ

У сезоні 2025/26 одразу п’ять команд Прем’єр-ліги виходитимуть на матчі з логотипом FAVBET на формі. Букмекерська компанія активно інвестує в український футбол і є партнером одразу кількох клубів еліти. Зокрема, FAVBET співпрацює як з грандами чемпіонату, так і з амбітними новачками. Коротко про ці команди та їхні перспективи:

«Шахтар» (Донецьк) — 13-разовий чемпіон України і чинний володар Кубка. FAVBET став титульним партнером «Шахтаря» влітку 2023 року. Новий сезон «гірники» розпочнуть із новим головним тренером: команду очолив легендарний у минулому гравець «Барселони» Арда Туран. Після третього місця торік (найгіршого за три десятиліття) донецький клуб прагнутиме повернути чемпіонський титул, а досвід FAVBET у маркетингових та соціальних проєктах має допомогти збільшити залученість вболівальників.

ФК «Кривбас» (Кривий Ріг) — клуб із славною історією, який у 2022 році повернувся до Прем’єр-ліги після тривалої перерви. Попередній сезон криворізька команда провела дуже гідно — посіла 5-е місце, закріпившись у верхній половині таблиці. У новому чемпіонаті «Кривбас» націлений боротися за єврокубкові позиції, а партнерство з FAVBET допомагає клубу реалізовувати інфраструктурні проєкти і підтримувати вболівальників.

ФК «Рух» (Львів) — ще один представник західного регіону, який завершив минулий сезон на 8-й сходинці. Співпраця між «Рухом» та FAVBET триває вже не перший рік, і на порозі нового сезону вона вийшла на новий рівень. Наприкінці квітня було оголошено, що FAVBET стає титульним спонсором львівського клубу з сезону 2025/26. Сторони налаштовані на довгострокове партнерство, спрямоване на розвиток молодіжної академії «Руху» — однієї з найкращих в країні.

ФК «Оболонь» (Київ) — столичний клуб, який у сезоні 2024/25 дебютував у Прем’єр-лізі після підвищення і зумів зберегти прописку, посівши 11-е місце. Бренд FAVBET давно присутній на футболках «Оболоні» — компанія є титульним спонсором «пивоварів» з сезону 2019/20 і незмінно підтримує команду вже четвертий рік поспіль. Така сталість у співпраці допомогла «Оболоні» пройти шлях від нижчих ліг до еліти. У новому чемпіонаті перед командою стоїть завдання закріпитися в УПЛ.

ФК ЛНЗ (Черкаси) — один із наймолодших клубів УПЛ, який лише два роки тому дебютував у еліті (12-та позиція в сезоні 2024/25), та перша команда з Черкащини у вищому дивізіоні. У липні 2025 року команда офіційно оголосила про угоду з FAVBET та вже у першому матчі УПЛ виступатиме в оновленій формі. Для FAVBET ця співпраця — продовження стратегії підтримки перспективних проєктів в українському футболі, а для ЛНЗ — додаткові ресурси для розвитку потенціалу та залучення фанатської спільноти.

Новий сезон УПЛ обіцяє бути яскравим і непередбачуваним. Чи зможе «Шахтар» вибити «Динамо» з першої сходинки чемпіонату? Чи покажуть новачки рівень, вартий еліти? Які клуби найбільше виправдають свій потенціал? Відповіді на ці питання ми дізнаємося вже незабаром. Тим часом FAVBET вже відкрив лінію ставок на матчі першого туру УПЛ, тож справжні спортивні фани вже зараз підтримати свої команди та позмагатись у знанні українського футболу.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.