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Став би чемпіоном раніше. Мессі міг виступати за збірну Іспанії

Екс-тренер «Фурії рохи» пояснив, чому нападник вирішив представляти Аргентину
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 січня 15:12
Став би чемпіоном раніше. Мессі міг виступати за збірну Іспанії
Ліонель Мессі / Фото - Getty Images

Колишній тренер збірної Іспанії Вісенте Дель Боске розповів про те, що нападник національної команди Аргентини Ліонель Мессі міг виступати за «Фурію роху». Слова фахівця передає Marca.

Я зробив усе, щоб вмовити Ліонеля грати за Іспанію. Проте він відмовився через любов до своєї країни.

35-річний футболіст провів за збірну Аргентини 172 матчі. У них йому вдалося відзначитися 98 голами та 55 результативними передачами.

У 2022 році з п'ятої спроби привів команду до перемоги на чемпіонаті світу.

Сергій Стаднюк
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Теги

Ліонель Мессі збірна Аргентини (футбол) збірна Іспанії (футбол) Вісенте Дель Боске

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