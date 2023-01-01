Став би чемпіоном раніше. Мессі міг виступати за збірну Іспанії

Екс-тренер «Фурії рохи» пояснив, чому нападник вирішив представляти Аргентину

Ліонель Мессі / Фото - Getty Images

Колишній тренер збірної Іспанії Вісенте Дель Боске розповів про те, що нападник національної команди Аргентини Ліонель Мессі міг виступати за «Фурію роху». Слова фахівця передає Marca.

Я зробив усе, щоб вмовити Ліонеля грати за Іспанію. Проте він відмовився через любов до своєї країни.

35-річний футболіст провів за збірну Аргентини 172 матчі. У них йому вдалося відзначитися 98 голами та 55 результативними передачами.

У 2022 році з п'ятої спроби привів команду до перемоги на чемпіонаті світу.