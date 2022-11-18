Став відомий головний арбітр центрального матчу 14 туру УПЛ, який відбудеться вже завтра
Стали відомі суддівські призначення на 14-й тур УПЛ.
18 листопада
13.00. «Зоря» – «Олександрія». Арбітр – Євген Арановський (Київ).
19 листопада
13.00. «Дніпро-1» – «Шахтар». Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), Арбітр VAR – Микола Балакін (Київська обл.).
14.00. «Колос» – «Ворскла». Арбітр – Олександр Дердо (Чорноморськ).
20 листопада
12.00. «Минай» – «Металіст». Арбітр – Віталій Романов (Дніпро).
14.00. «Кривбас» – «Металіст 1925». Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон).
21 листопада
12.00. «Інгулець» – «Львів». Арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).
14.00. «Верес» – «Динамо». Арбітр – Ярослав Козик (Мукачево).
У турнірній таблиці УПЛ «Дніпро-1» лідирує (32 очки), «Шахтар» – другий (27 очок, але має на 1 зіграний матч менше).
Коментарі 0