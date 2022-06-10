Кожен четвертий квиток на фінал Ліги чемпіонів був підробленим
Став відомий розклад наступного сезону Ліги чемпіонів
Турнір почнеться у вересні і завершиться в червні
08:55
Стало відомо розклад наступного сезону Ліги чемпіонів 2022/23.
- груповий етап
1 -й тур: 6 - 7 вересня
2 -й тур: 13-14 вересня
3 -й тур: 4 - 5 жовтня
4 -й тур: 11-12 жовтня
5 -й тур: 25-26 жовтня
6 -й тур: 1 - 2 листопада
- Плей-офф
1 / 8 фіналу: 14-15, 21-22 лютого і 7 - 8, 14-15 березня.
1 / 4 фіналу: 11-12 і 18-19 квітня.
1 / 2 фіналу: 9 -10 і 16-17 травня.
- фінал
10 червня (Стамбул)
Нагадаємо, донецький «Шахтар» точно зіграє в груповому раунді ЛЧ в наступному сезоні через те, що рашистські клуби виключили зі змагань.
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