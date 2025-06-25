Павло Василенко

У середу іспанський суд залишив чинний штраф у розмірі 10 800 євро, призначений колишньому голові федерації футболу країни Луїсу Рубіалесу за те, що він насильно поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо. Феміністські групи країни засудили цей вирок як надто м'який.

У заяві Audiencia Nacional йдеться, що вона відхилила апеляції захисту та прокурорів Рубіалес, які вимагали ув'язнення для функціонера за поцілунок на жіночому чемпіонаті світу з футболу 2023 року в Австралії.

Після довгоочікуваного суду, який охоплював Іспанію, у лютому він був визнаний винним у сексуальному насильстві, але виправданий за окремим звинуваченням у примусі за те, що він нібито чинив тиск на Ермосо, щоб той применшив значення інциденту.

Рубіалес наполягав на тому, що поцілунок був за взаємною згодою, яка святкувала під час церемонії нагородження після того, як футболістка допомогла Іспанії перемогти Англію у фіналі в Сіднеї, і заперечував якийсь примус. Прокурори просили для Рубіалеса два з половиною роки в'язниці, один рік за сексуальне насильство та 18 місяців за примус.

У середу суд також підтвердив, що Рубіалеса, колишнього тренера жіночої національної збірної Хорхе Вільда ​​і двох колишніх високопосадовців федерації Альберта Лука і Рубена Рівера було виправдано за звинуваченнями в примусі.