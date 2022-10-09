Не Лондон. «Шахтар» і «Динамо» визначили місце зустрічі
Степаненко пройшов курс від UEFA «Футбольний менеджмент»
Півзахисник має намір стати тренером після завершення кар'єри
09 жовтня 12:27
Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко пройшов курс від UEFA «Футбольний менеджмент».
Він почав навчання на початку цього року і зараз його успішно завершив, повідомляє сайт «гірників».
Ймовірно, 33-річний хавбек планує почати тренерську кар'єру після завершення ігрової.
Відзначимо, що матч «Шахтаря» в 6-му турі УПЛ проти «Львова» був перенесений. «Гірники» готуються до матчу з « Реалом » на наступному тижні.
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