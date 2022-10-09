Степаненко пройшов курс від UEFA «Футбольний менеджмент»

Півзахисник має намір стати тренером після завершення кар'єри

Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко пройшов курс від UEFA «Футбольний менеджмент».

Він почав навчання на початку цього року і зараз його успішно завершив, повідомляє сайт «гірників».

Ймовірно, 33-річний хавбек планує почати тренерську кар'єру після завершення ігрової.

Відзначимо, що матч «Шахтаря» в 6-му турі УПЛ проти «Львова» був перенесений. «Гірники» готуються до матчу з « Реалом » на наступному тижні.