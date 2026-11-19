Андреа Мальдера прийшов до національної збірної тільки у травні, і він будує команду під своє бачення, під свої ідеї. Хлопці ці ідеї дуже добре прийняли. Ти не можеш відразу все зробити ідеально. Команда будується поступово. Ми зустрічаємося раз на кілька місяців. Зараз були жовтень, листопад, потім ми зустрінемося вже навесні. Тому це нелегко. Це нелегко, але він дуже багато працює. Я бачу, як він віддається роботі, бачу, як він хоче, щоб національна збірна України досягала результату, щоб хлопці зростали.

Ми повинні залучати нових гравців, щоб розуміти, хто зможе виконувати те завдання, яке поставить керівництво національної збірної. Тому це процес, і це нормально. Навіть після трьох поразок він готувався дуже спокійно, не було паніки, кожен знав, що робити. Готувалися, був план на гру, і все було нормально. Тобто він проводить дуже хорошу роботу.