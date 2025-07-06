Вчора, 5 липня відбувся контрольний матч між Шпортфройнде та Нюрнбергом, у якому гості здобули впевнену перемогу з рахунком 7:2. У складі Нюрнберга особливо яскраво проявив себе український нападник Артем Степанов, який забив два голи, незважаючи на те, що провів на полі лише перший тайм.

Для 17-річного форварда це був лише другий матч за німецький клуб. Раніше, 1 липня, він забив у ворота Херсбрука чотири рази в товариській грі, що завершилася розгромом 13:0.

Товариський матч

Шпортфройнде – Нюрнберг – 2:7

Минулого сезону Степанов відзначився 23 м'ячами у 29 матчах за юнацьку команду Байєра та дебютував у Лізі чемпіонів за основну команду «фармацевтів», ставши наймолодшим українцем в історії турніру. У новому сезоні він продовжить кар'єру у Нюрнберзі у другому дивізіоні Німеччини на правах оренди.