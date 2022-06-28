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Стерлінг домовився про контракт з «Челсі»

Рахім незабаром може змінити клубну прописку
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
10:48
Стерлінг домовився про контракт з «Челсі»

Лівий вінгер «Манчестер Сіті» і збірної Англії Рахім Стерлінг погодив умови контракту з «Челсі». Про це повідомив в Twitter журналіст Ніколо Скіра.

27-річний англієць вимагає від «Ман Сіті» продати його в лондонський клуб. При цьому, в «Челсі» мають намір завершити трансфер в найближчі дні.

Імовірно, трансфер Стерлінга обійдеться «Челсі» в 70 млн євро.

У минулому сезоні АПЛ 27-річний Стерлінг провів 30 матчів, в яких забив 13 м'ячів і зробив 5 асістів.

Відзначимо, що в минулому сезоні Стерлінг довів кількість забитих м'ячів в АПЛ до 100.

Карен Агабекян
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Теги

Рахім Стерлінг Челсі Манчестер Сіті

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