Стерлінг домовився про контракт з «Челсі»

Рахім незабаром може змінити клубну прописку

Лівий вінгер «Манчестер Сіті» і збірної Англії Рахім Стерлінг погодив умови контракту з «Челсі». Про це повідомив в Twitter журналіст Ніколо Скіра.



27-річний англієць вимагає від «Ман Сіті» продати його в лондонський клуб. При цьому, в «Челсі» мають намір завершити трансфер в найближчі дні.

Імовірно, трансфер Стерлінга обійдеться «Челсі» в 70 млн євро.

У минулому сезоні АПЛ 27-річний Стерлінг провів 30 матчів, в яких забив 13 м'ячів і зробив 5 асістів.

Відзначимо, що в минулому сезоні Стерлінг довів кількість забитих м'ячів в АПЛ до 100.