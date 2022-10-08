Суарес: «Після 2:8 від «Баварії» Мессі сильно плакав. Нам всім було боляче, в клубі був безлад»

Екс-форвард «Барселони» Луїс Суарес згадав Star + свій останній рік в клубі.

Я приходив на тренування, і мене відправляли займатися окремо. Я дуже страждав, приходив додому і плакав через те, як зі мною поводилися. Мені було боляче.

Також повідомлялося про те, що вони хочуть прибрати Лео, розлучитися з ним. Ми нічого не могли вдіяти з цим, в клубі був безлад. За всі роки, що я провів в «Барселоні», я жодного разу не забивав менше 25 голів за сезон. Було боляче.

Лео дуже страждав, я ніколи не бачив, щоб Мессі плакав так, як тоді в «Барселоні», йому було боляче. Потім, на щастя, я був щасливий в «Атлетіко».