Павло Василенко

Півзахисник Євген Макаренко в інтерв'ю Денису Бойку відверто згадав непростий період у своїй кар’єрі та розповів про агента, співпраця з яким могла фактично поставити хрест на його футбольному майбутньому.

«Був агент, який майже закінчив мою футбольну кар'єру. Певною мірою він вплинув на те, що я залишив Динамо. Тоді взимку у мене закінчувався контракт і мені пропонували новий. Але у фінансовому плані пропонували набагато менше».

Макаренко пояснив, що довірився порадам агента, який переконував його відмовитися від продовження угоди та спробувати сили за кордоном, обіцяючи вигідніші умови та перспективніший чемпіонат.

«Посил агента був такий: «Женя, ми знайдемо для тебе кращі умови і кращий чемпіонат, їдь до Європи». Тобто всі ці чудові історії. Я повірив і був півроку без команди. Після Динамо, після Ліги чемпіонів. Зараз я розумію, що треба було по-іншому поводитися. Скажу більше – до сьогодні у мене з ним судова справа. Це Андрій Головаш. Агент з доволі гарним ім'ям. У нього були доволі пристойні футболісти, але в мене з ним не склалося».

Макаренко відомий своїми виступами у складі київського Динамо, ужгородської Говерли, бельгійських Андерлехта і Кортрейка, а також угорського Фехервара. Український хавбек у січні підписав контракт із казахстанським Кизилжаром, заключивши угоду терміном на один рік.

Макаренко також провів 15 матчів у всіх турнірах за національну збірну України, відзначившись одним асистом.