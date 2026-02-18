Сергій Разумовський

У першому матчі стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів зустрілися Бенфіка та Реал Мадрид.

Іспанський гранд здобув мінімальну перемогу у виїзному протистоянні з рахунком 1:0, єдиний м’яч на початку другого тайму забив Вінісіус Жуніор (50-та хвилина). Протягом поєдинку гості володіли невеликою перевагою, про що свідчать ключові статистичні показники, але обидві команди мали свої шанси для взяття воріт.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів на полі весь матч і надійно діяв у рамці, неодноразово рятуючи своїх партнерів, хоча в ключовому моменті не допоміг. Півзахисник Георгій Судаков вийшов на заміну на 74-й хвилині й відзначився активністю у центрі поля, але в компенсований час отримав жовту картку.

Цікаво, що нинішній головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью, який раніше очолював Реал Мадрид, двічі був попереджений арбітром, отримавши дві жовті картки. Відтак, португальський фахівець змушений пропустити матч-відповідь, чим помітно ускладнює завдання своєї команди на стадії боротьби за вихід у наступний раунд.

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого у Мадриді.

Ліга чемпіонів. Стиковий раунд плей-оф, перший матч

Бенфіка – Реал Мадрид 0:1

Гол: Вінісіус Жуніор, 50

Бенфіка: Трубін, Дедіч, Араужу, Отаменді, Даль, Баррейро, Аурснес (Кабрал 8), Престіанні (Лукебакіо 81), Рафа (Ріос 74), Шельдеруп (Судаков 74), Павлідіс

Реал: Куртуа, Трент, Рюдігер, Хейсен, Каррерас (Карвахаль 90+9), Чуамені, Вальверде, Камавінга (Пітарч 90+4), Гюлер (Браїм 86), Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Престіанні 78, Судаков 90+2 – Вінісіус 51, Мбаппе 87