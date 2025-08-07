Судовий розгляд відновився. Клопотання адвокатів лікаря Марадони було відхилено
Стали відомі нові подробиці щодо справи легендарного аргентинця
17 хвилин тому
Суд відхилив клопотання захисту колишнього лікаря Дієго Марадони про виключення двох членів судової колегії. Легендарний аргентинський футболіст помер у листопаді 2020 року від серцевої недостатності, через кілька днів після операції на головному мозку.
Судовий розгляд було відновлено у травні після того, як одна з трьох суддів, які спостерігали за судовим процесом, подала у відставку через критику щодо її участі у майбутньому документальному фільмі про цю справу.
Троє нових суддів, призначених у липні, відхилили останнє прохання, заявивши, що воно ґрунтується на припущеннях та спекуляціях. Зміну складу колегії просили адвокати особистого лікаря Марадони, Леопольдо Луке.
Марадона помер 25 листопада 2020 року у своєму будинку в передмісті Буенос-Айреса від серцевої недостатності, спричиненої набряком легень. У обвинувальному акті звинувачується медична бригада з семи членів, включаючи нейрохірурга, психіатра, психолога, координатора охорони здоров'я, координатора медсестер, лікаря та нічну медсестру.
Якщо їх визнають винними у «вбивстві з ймовірним умислом» – тобто у дії, в якій вони усвідомлювали, що це може призвести до його смерті, але все одно продовжували це робити, – їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 25 років. Інформацію оприлюднило агентство AFP.
