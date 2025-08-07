Павло Василенко

Суд відхилив клопотання захисту колишнього лікаря Дієго Марадони про виключення двох членів судової колегії. Легендарний аргентинський футболіст помер у листопаді 2020 року від серцевої недостатності, через кілька днів після операції на головному мозку.

Судовий розгляд було відновлено у травні після того, як одна з трьох суддів, які спостерігали за судовим процесом, подала у відставку через критику щодо її участі у майбутньому документальному фільмі про цю справу.

Троє нових суддів, призначених у липні, відхилили останнє прохання, заявивши, що воно ґрунтується на припущеннях та спекуляціях. Зміну складу колегії просили адвокати особистого лікаря Марадони, Леопольдо Луке.

Марадона помер 25 листопада 2020 року у своєму будинку в передмісті Буенос-Айреса від серцевої недостатності, спричиненої набряком легень. У обвинувальному акті звинувачується медична бригада з семи членів, включаючи нейрохірурга, психіатра, психолога, координатора охорони здоров'я, координатора медсестер, лікаря та нічну медсестру.

Якщо їх визнають винними у «вбивстві з ймовірним умислом» – тобто у дії, в якій вони усвідомлювали, що це може призвести до його смерті, але все одно продовжували це робити, – їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 25 років. Інформацію оприлюднило агентство AFP.