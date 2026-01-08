Сумна звістка з Англії: легенді футболу діагностували рак
Відомий англієць бореться з важкою хворобою
33 хвилини тому
Родина легендарного футболіста та тренера Кевіна Кігана повідомила сумну звістку, яка сколихнула футбольну спільноту. Колишньому головному наставнику збірної Англії та Ньюкасла лікарі діагностували онкологічне захворювання. 74-річний англієць уже розпочне необхідне лікування під наглядом медиків.
За словами близьких, Кігана було госпіталізовано після тривалих скарг на сильний біль у животі. Родина подякувала лікарям за професіоналізм і турботу, водночас попросивши громадськість та ЗМІ поважати їхнє право на приватність у цей непростий період. Відповідну заяву оприлюднило агентство AFP.
Кіган назавжди вписав своє ім’я в історію світового футболу. У статусі гравця він захищав кольори Ліверпуля, Гамбурга та Ньюкасла, тричі ставав чемпіоном Англії та виграв Кубок європейських чемпіонів у 1977 році.
Під час виступів у Бундеслізі він двічі здобував «Золотий м’яч» від France Football.
За збірну Англії Кіган провів 63 матчі, забив 21 гол і виводив команду на поле з капітанською пов’язкою.
Після завершення кар’єри він успішно працював тренером, очолюючи збірну Англії, Ньюкасл, Фулгем та Манчестер Сіті, залишивши по собі спадщину справжнього лідера та символа епохи.
