Павло Василенко

Родина легендарного футболіста та тренера Кевіна Кігана повідомила сумну звістку, яка сколихнула футбольну спільноту. Колишньому головному наставнику збірної Англії та Ньюкасла лікарі діагностували онкологічне захворювання. 74-річний англієць уже розпочне необхідне лікування під наглядом медиків.

За словами близьких, Кігана було госпіталізовано після тривалих скарг на сильний біль у животі. Родина подякувала лікарям за професіоналізм і турботу, водночас попросивши громадськість та ЗМІ поважати їхнє право на приватність у цей непростий період. Відповідну заяву оприлюднило агентство AFP.

Кіган назавжди вписав своє ім’я в історію світового футболу. У статусі гравця він захищав кольори Ліверпуля, Гамбурга та Ньюкасла, тричі ставав чемпіоном Англії та виграв Кубок європейських чемпіонів у 1977 році.

Під час виступів у Бундеслізі він двічі здобував «Золотий м’яч» від France Football.

За збірну Англії Кіган провів 63 матчі, забив 21 гол і виводив команду на поле з капітанською пов’язкою.

Після завершення кар’єри він успішно працював тренером, очолюючи збірну Англії, Ньюкасл, Фулгем та Манчестер Сіті, залишивши по собі спадщину справжнього лідера та символа епохи.