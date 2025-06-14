Суперкомп'ютер назвав фаворитів Клубного чемпіонату світу-2025
Турнір стартує сьогодні вночі матчем Аль-Ахлі - Інтер Майамі
7 хвилин тому
Аналітична платформа Opta за допомогою штучного інтелекту змоделювала перебіг Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу 10 000 разів і визначила головних претендентів на перемогу в турнірі, що стартує 15 червня о 3:00 за київським часом в США матчем Аль-Ахлі - Інтер Майамі.
Суперкомп'ютер вважає головним фаворитом турніру французький ПСЖ, який цього року вперше в історії виграв Лігу чемпіонів. Шанси парижан оцінені на рівні 18,5%.
Другим у списку йде Манчестер Сіті – 17,8%. На третьому місці розташувалася мюнхенська Баварія – 12,8%. У п’ятірку фаворитів також увійшли міланський Інтер (12,3%) і мадридський Реал (9,8%).
Топ-10 фаворитів турніру за версією Opta:
ПСЖ – 18,5%
Манчестер Сіті – 17,8%
Баварія – 12,8%
Інтер – 12,3%
Реал Мадрид – 9,8%
Челсі – 8,4%
Боруссія Дортмунд – 5,4%
Атлетіко – 5,1%
Ювентус – 3,6%
Бенфіка – 3,3%
Європу в новому розширеному форматі КЧС представлятимуть одразу 12 команд. Загалом у змаганнях візьмуть участь 32 клуби з шести континентальних конфедерацій. Вони були розподілені на вісім груп по чотири команди. По два найкращих клуби з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу.
Фінал турніру відбудеться 13 липня на арені MetLife Stadium у Нью-Йорку, яка вміщує 82 500 глядачів.
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