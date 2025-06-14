Аналітична платформа Opta за допомогою штучного інтелекту змоделювала перебіг Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу 10 000 разів і визначила головних претендентів на перемогу в турнірі, що стартує 15 червня о 3:00 за київським часом в США матчем Аль-Ахлі - Інтер Майамі.

Суперкомп'ютер вважає головним фаворитом турніру французький ПСЖ, який цього року вперше в історії виграв Лігу чемпіонів. Шанси парижан оцінені на рівні 18,5%.

Другим у списку йде Манчестер Сіті – 17,8%. На третьому місці розташувалася мюнхенська Баварія – 12,8%. У п’ятірку фаворитів також увійшли міланський Інтер (12,3%) і мадридський Реал (9,8%).

Топ-10 фаворитів турніру за версією Opta:

ПСЖ – 18,5% Манчестер Сіті – 17,8% Баварія – 12,8% Інтер – 12,3% Реал Мадрид – 9,8% Челсі – 8,4% Боруссія Дортмунд – 5,4% Атлетіко – 5,1% Ювентус – 3,6% Бенфіка – 3,3%

Європу в новому розширеному форматі КЧС представлятимуть одразу 12 команд. Загалом у змаганнях візьмуть участь 32 клуби з шести континентальних конфедерацій. Вони були розподілені на вісім груп по чотири команди. По два найкращих клуби з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу.

Фінал турніру відбудеться 13 липня на арені MetLife Stadium у Нью-Йорку, яка вміщує 82 500 глядачів.