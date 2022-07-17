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Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»

Також Луческу дав шанс п'ятьом молодим гравцям
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
18:21
Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»
Фото - ФК Динамо Київ

Визначилася заявка «Динамо» на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Фенербахче». У ній 21 гравець за списком А та 7 – за списком Б.

Примітна присутність раніше орендованого «Сампдорії» нападника Владислава Супряги, а також легіонерів – захисника Томаша Кендзьори та вінгера Беньяміна Вербича.

Також головний тренер Мірча Луческу надав шанс п'ятьом молодим гравцям не з основної обойми. це Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олександр Яцик, Вікентій Волошин і Владислав Ванат.

Голкіпери: Георгій Бущан, Руслан Нещерет (заявка Б*), Денис Бойко

Захисники: Антон Боль (Б), Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (Б), Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко (Б), Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Яцик (Б), Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вікентій Волошин (Б), Віталій Буяльський, Денис Антюх

Нападники: Владислав Ванат (Б), Артем Бєсєдін, Владислав Супряга.

Раніше Супряга забив на клубному рівні вперше з вересня 2020 року.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Фенербахче (футбол) Владислав Супряга Томаш Кендзера Беньямін Вербич

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