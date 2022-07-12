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Супряга вийде у старті «Динамо» у першому матчі проти «Ліона»

Команди проведуть дві благодійні зустрічі
Футбол
18:30
Супряга вийде у старті «Динамо» у першому матчі проти «Ліона»
Владислав Супряга / Фото: ФК Динамо Київ

У благодійному матчі київське «Динамо» зустрінеться з «Ліоном». Початок – о 19:00.

Головний тренер «біло-синіх» Мірча Луческу визначився зі складом на гру. З перших хвилин на місці форварда вийде Владислав Супряга.

Стартові склади

«Динамо»Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Шепєлєв, Гармаш, Антюх, Андрієвський, Ванат, Супряга.

«Ліон»: Ріу, Діоманде, Дюбуа, Ломамі, Озчакар, Бунаас, Ель-Аруш, Пакета, Баркола, Діб, Кадевере.

Нагадаємо, о 21:50 стартує другий матч між командами.

Сергій Стаднюк
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