Супряга вийде у старті «Динамо» у першому матчі проти «Ліона»

«Таємниця Аляски»
14 липня 09:50
У благодійному матчі київське «Динамо» зустрінеться з «Ліоном». Початок – о 19:00.
Головний тренер «біло-синіх» Мірча Луческу визначився зі складом на гру. З перших хвилин на місці форварда вийде Владислав Супряга.
«Динамо»: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Шепєлєв, Гармаш, Антюх, Андрієвський, Ванат, Супряга.
«Ліон»: Ріу, Діоманде, Дюбуа, Ломамі, Озчакар, Бунаас, Ель-Аруш, Пакета, Баркола, Діб, Кадевере.
Нагадаємо, о 21:50 стартує другий матч між командами.
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