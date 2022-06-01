«Сампдорія» не буде викуповувати контракт Супрягі
Супряга забив перший м'яч за півтора року
Форвард відзначився у воротах Фарерських островів
20:59
Нападаючий збірної України U-21 Владислав Супряга забив перший м'яч за півтора року.
Супряга відзначився в матчі відбору на Євро-2023 в ворота Фарерські островів за збірну України U-21.
Останній гол в офіційному матчі Супряга забив у вересні 2020-го року в ворота «Гента» в кваліфікації ЛЧ ще за «Динамо».
Половину сезону Супряга провів в оренді в «Сампдорії», гравець належить «Динамо».
Нагадаємо, доросла збірна України почне свій матч проти Шотландії о 21:45.
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