Супряга забив перший м'яч за півтора року

Форвард відзначився у воротах Фарерських островів

Нападаючий збірної України U-21 Владислав Супряга забив перший м'яч за півтора року.

Супряга відзначився в матчі відбору на Євро-2023 в ворота Фарерські островів за збірну України U-21.

Останній гол в офіційному матчі Супряга забив у вересні 2020-го року в ворота «Гента» в кваліфікації ЛЧ ще за «Динамо».

Половину сезону Супряга провів в оренді в «Сампдорії», гравець належить «Динамо».

Нагадаємо, доросла збірна України почне свій матч проти Шотландії о 21:45.