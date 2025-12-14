Сергій Разумовський

У 15-му турі італійської Серії А Наполі на виїзді поступився Удінезе.

Фаворитом зустрічі був неаполітанський клуб. Гості контролювали м’яч понад 60% часу, довго будували позиційні атаки та намагалися зламати щільний захист суперника, однак постійно наштовхувалися на організовану оборону суперника. Натомість Удінезе відповідав гострими контратаками і раз за разом змушував захист Наполі помилятися, завдавши загалом майже два десятки ударів по воротах, п’ять із яких прийшлися в площину.

Уже в другому таймі господарі двічі забивали, але обидва рази втручався арбітр та VAR. На 52-й хвилині гол Кінана Девіса було скасовано через офсайд, а на 69-й м’яч Дзаньоло не зарахували через фол в атаці. Проте наполегливість Удінезе все ж була винагороджена: Еккеленкамп реалізував ще одну небезпечну атаку і приніс команді мінімальну перемогу. Гості так і не змогли перетворити свою перевагу у володінні в забиті м’ячі, тоді як господарі максимально ефективно використали свій шанс.

Наполі залишився з 31 очкми у турнірній таблиці й не скористався похибкою Мілана (32). Також неаполітанців тепер може обійти Інтер (30). Удінезе (21) піднявся на десяту сходинку.

Серія А, 15-й тур

Удінезе – Наполі 1:0

Гол: Еккеленкамп, 73

Удінезе: Окоє, Соле, Кабаселе, Крістенсен, Бертола (Егізібуе 84), Дзанолі (Гоглічідзе 90+4), Еккеленкамп (Саррага 83), Карлстрьом, Петровський, Дзаньоло (Браво 90+1), Девіс (Букса 84)

Інтер: Мілінкович-Савич, Буонджорно (Олівера 75), Ррахмані, Бекема (Політано 61), Спінаццола (Гутьєррес 82), Ді Лоренцо, Елмаз (Лукка 83), Мактоміней, Ланґ (Лоботка 61), Гойлунд, Нерес

Попередження: Дзаньоло