Сидорчук заявив про бажання, щоб його діти спілкувалися виключно українською
Сидорчук: «Не розумію до кінця, як проводити матчі в Україні»
УПЛ повинна відновитися в кінці серпня
Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук висловився про прийдешнє сезоні УПЛ і про формат змагань.
- Якщо ми повинні нести якусь місію, то стовідсотково потрібно проводити в Україні. Але як ці матчі проводити, я не розумію до кінця.
- Якщо в Україні - то без уболівальників. У Польщі вони будуть.
- Ми коли грали в Хорватії проти «Динамо» Загреб в квітні, то розмовляли з Ігорем Йовічевіч. Він питав, що ми знаємо про відновлення чемпіонату.
Він розповів, що, коли була війна на території Югославії, вони грали чемпіонат в Словенії, де було тихо. Це теж позиція. Ви запитали мене, але я не знаю, як все це організовувати в Україні.
Хто потягне Польщу (з маленьких клубів - прим.)? Це важко буде, тому що і логістика не найпростіша, адже потрібно перетинати граніцу.
Раніше стало відомо, що матчі УПЛ хочуть провести в трьох містах України.
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