Сидорчук: «Не розумію до кінця, як проводити матчі в Україні»

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук висловився про прийдешнє сезоні УПЛ і про формат змагань.

- Якщо в Україні - то без уболівальників. У Польщі вони будуть.

- Ми коли грали в Хорватії проти «Динамо» Загреб в квітні, то розмовляли з Ігорем Йовічевіч. Він питав, що ми знаємо про відновлення чемпіонату.

Він розповів, що, коли була війна на території Югославії, вони грали чемпіонат в Словенії, де було тихо. Це теж позиція. Ви запитали мене, але я не знаю, як все це організовувати в Україні.

Хто потягне Польщу (з маленьких клубів - прим.)? Це важко буде, тому що і логістика не найпростіша, адже потрібно перетинати граніцу.