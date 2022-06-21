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Сидорчук: «Не розумію до кінця, як проводити матчі в Україні»

УПЛ повинна відновитися в кінці серпня
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:12
Сидорчук: «Не розумію до кінця, як проводити матчі в Україні»

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук висловився про прийдешнє сезоні УПЛ і про формат змагань.

- Якщо ми повинні нести якусь місію, то стовідсотково потрібно проводити в Україні. Але як ці матчі проводити, я не розумію до кінця.

- Якщо в Україні - то без уболівальників. У Польщі вони будуть.

- Ми коли грали в Хорватії проти «Динамо» Загреб в квітні, то розмовляли з Ігорем Йовічевіч. Він питав, що ми знаємо про відновлення чемпіонату.

Він розповів, що, коли була війна на території Югославії, вони грали чемпіонат в Словенії, де було тихо. Це теж позиція. Ви запитали мене, але я не знаю, як все це організовувати в Україні.

Хто потягне Польщу (з маленьких клубів - прим.)? Це важко буде, тому що і логістика не найпростіша, адже потрібно перетинати граніцу.


Раніше стало відомо, що матчі УПЛ хочуть провести в трьох містах України.

Джерело: Пряма червона Петро Приходько
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Сергій Сидорчук Динамо Київ

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