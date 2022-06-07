Сидорчук: «Після Вельсу в роздягальні була така тиша, якої ще не було в моїй кар'єрі»

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук висловився про поразку Вельсу (0:1) у відборі на ЧС-2022. Хавбека цитує прес-служба УАФ.

- Це головна команда нашої країни. Коли ти починаєш займатися футболом в 7 - 8 років, для тебе є тільки одна команда - національна збірна України. Тим більше зараз все знають, яка ситуація в Україні. Тим більше зараз, коли є можливість привертати увагу до подій в Україні подій. Зараз це найважливіший момент.

- Як персонально вас торкнулася війна?

- Мені і моїй родині довелося виїхати з України. Коли почалися бойові дії, моя дружина була на 8 місяці вагітності. Нам потрібно було шукати пологовий будинок.

- Ви з Запоріжжя. Що ви відчуваєте, коли бачите, що відбувається навколо вашого міста?

- До Запоріжжя вони ще не дійшли, вони тільки в області - 50-60 км від Запоріжжя. У Запоріжжі знаходяться мої і мої дружини батьки, моя бабуся - вся рідня. Там зараз все спокійно. Щодо, як і по всій Україні. Вони там, і там майорить прапор України.

- Як провели вечір після поразки Уельсу? Чи важко після такого матчу налаштовуватися на інший турнір?

- Повернулися в готель. А відразу після матчу була тиша, такий тиші не було протягом всієї моєї кар'єри. Приблизно годину після цього ніхто навіть не виходив з номерів, хотілося побути на самоті. Згодом трохи почали спілкуватися.

Олександр Васильович на наступний день сказав, що чоловіки повинні залишатися чоловіками. Нам потрібно перегорнути цю сторінку, якою б вона не була важкою для нас. Для кого-то, можливо, це останній шанс потрапити на чемпіонат світу. Завтра вже нова історія, новий турнір - все думки про завтрашній матч.

- Складно налаштуватися на гру, враховуючи, що відбувається у вашій країні?

- Думаю, не складно. Складніше було, коли ми їхали на перші матчі з клубами. А коли ти побачив, що йде фідбек з України, як військові на передовій дивляться наші матчі - все відразу проходить. Не так складно, як було на початку.

- У гравців збірної була дилема - продовжувати грати в футбол або взяти в руки зброю?

- Я не можу відповідати за всіх футболістів, але досить спортсменів, які взяли в руки зброю. Коли все почалося, була велика безодня, ти не знав, що робити і куди йти. Президент Зеленський сказав, що кожен українець, який може допомагати армії і Україні на своєму місці, повинен це робити. Я вважаю, що ми зараз на своєму місці і допомагаємо Україні.