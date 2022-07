Син Бекхема забив крутий гол в стилі батька. Відео

Син знаменитого екс-футболіста Девіда Бекхема Ромео Бекхем забив красивий гол зі штрафного в матчі дублюючих складів « Інтер Майамі » і « Орландо ».

19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick pic.twitter.com/KIWsy2JBUv