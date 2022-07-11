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Син Бекхема забив крутий гол в стилі батька. Відео

Ромео виступає за дублюючий склад «Інтер Майамі»
Футбол У світі
11 липня 18:40
Син Бекхема забив крутий гол в стилі батька. Відео

Син знаменитого екс-футболіста Девіда Бекхема Ромео Бекхем забив красивий гол зі штрафного в матчі дублюючих складів « Інтер Майамі » і « Орландо ».

раніше Бекхем всіляко допомагав Україна у війні з росією.

Петро Приходько
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