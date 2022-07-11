Девід і Вікторія Бекхем пожертвували 1 мільйон фунтів на підтримку дітей України
Син Бекхема забив крутий гол в стилі батька. Відео
Ромео виступає за дублюючий склад «Інтер Майамі»
Син знаменитого екс-футболіста Девіда Бекхема Ромео Бекхем забив красивий гол зі штрафного в матчі дублюючих складів « Інтер Майамі » і « Орландо ».
19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick pic.twitter.com/KIWsy2JBUv— ESPN FC ( @ESPNFC ) July 11, 2022
раніше Бекхем всіляко допомагав Україна у війні з росією.
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