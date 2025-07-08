Павло Василенко

Син колишнього чеського воротаря Петра Чеха підписав контракт із лондонським Фулгемом. 16-річний Даміан Чех зробив перший крок до професійної кар'єри.

Молодший Чех ріс із батьками в Англії з раннього віку. У Лондоні він спочатку грав за Челсі, а потім перейшов у Фулгем.

Саме там він одержав професійний контракт. Даміан одягнув воротарські рукавички, як і його батько, а його сестра Адела також виступить за Фулгем. Вона грає позиції захисника.

«Я не підштовхував своїх дітей до футболу, але вони однаково його знайшли. Вони просто живуть з моїм ім'ям, тому з дитинства їх порівнювали», – цитує Чеха портал idnes.cz.

Колишній гравець збірної Чехії має чотири титули Англійської Прем'єр-ліги та тріумф Ліги чемпіонів. У складі національної збірної Чехії він зіграв 124 матчі. За кордоном Чех захищав кольори Ренна у Франції та Челсі та Арсенала в Англії.