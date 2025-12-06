Павло Василенко

Шейн Клюйверт, молодший син футбольної легенди Патріка Клюйверта, отримав визначну пропозицію від Барселони. Нині він виступає за резервний склад каталонського гранда, і його подальша кар’єра виглядає надзвичайно перспективною.

Шейн приєднався до академії Барселони у дев’ятирічному віці – саме в клуб, де його батько грав з 1998 по 2004 рік. Вихованець Ла Масії пройшов усі щаблі розвитку й у 16 років підписав перший професійний контракт, того ж року дебютувавши за резервну команду.

Його нинішня угода завершується наступного літа, однак Барселона не має наміру втрачати талановитого вінгера. За даними Фабріціо Романо, клуб запропонував 18-річному гравцю новий трирічний контракт.

Попри довгі роки життя в Іспанії, Клюйверт залишився вірним збірній Нідерландів, за яку виступає на рівні U-19. Він неодноразово наголошував, що його вибір – свідомий і однозначний.

У розмовах із друзями в Барселоні він повторює те саме:

«Мене питають, чи хочу грати за Іспанію, але моє серце належить Нідерландам. Дуже щасливий бути частиною команди».

Так Шейн продовжує справжню родинну традицію. Його батько Патрік Клюйверт провів 79 матчів за збірну Нідерландів та забив 40 голів. Старший брат – Джастін – також грає за національну збірну, нещодавно виступаючи у відбіркових матчах чемпіонату світу.