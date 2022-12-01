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Ситуація прояснюється. В Італії підготували ордер на арешт вже екс-президента «Ювентуса»

Аньєллі лише напередодні покинув свою посаду
Футбол Серія А
01 грудня 15:40
Ситуація прояснюється. В Італії підготували ордер на арешт вже екс-президента «Ювентуса»
Андреа Аньєллі / фото - Eurosport

Колишній президент «Ювентуса» Андреа Аньєллі може бути заарештований. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, прокуратура Турина підготувала ордер на арешт екс-керівника клубу. У інстанції з'явилися питання щодо розподілу фінансів.

Крім Аньєллі будуть пред'явлені звинувачення 13 людям. Серед них є колишній спортивний директор «старої синьйори» Фабіо Паратічі.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 листопада Аньєллі, Недвед і вся рада директорів «Ювентуса» покинули клуб.

Сергій Стаднюк
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Ювентус Андреа Аньєллі

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