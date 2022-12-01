«Ювентус» не звільнить Аллегрі незважаючи на зміну керівництва
Ситуація прояснюється. В Італії підготували ордер на арешт вже екс-президента «Ювентуса»
Аньєллі лише напередодні покинув свою посаду
Андреа Аньєллі / фото - Eurosport
Колишній президент «Ювентуса» Андреа Аньєллі може бути заарештований. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, прокуратура Турина підготувала ордер на арешт екс-керівника клубу. У інстанції з'явилися питання щодо розподілу фінансів.
Крім Аньєллі будуть пред'явлені звинувачення 13 людям. Серед них є колишній спортивний директор «старої синьйори» Фабіо Паратічі.
Нагадаємо, пізно ввечері 28 листопада Аньєллі, Недвед і вся рада директорів «Ювентуса» покинули клуб.
Коментарі 0