Журналіст Володимир Звєров висловився про потенційних суперників Динамо в 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ.

Очевидно, що суперником у кваліфікації другого раунду Ліги чемпіонів буде литовський Жальгіріс. Ну, там Динамо має виносити суперника, бо інакше тоді для чого це все?

Такій команді, як Жальгіріс, Динамо не може програти. Динам може програти тільки самому собі, при всій повазі до литовського суперника, - пояснив Звєров.

Другий кваліфікаційний етап Ліги чемпіонів пройде 22/23 та 29/30 липня. Переможець двоматчевого протистояння вийде у третій відбірковий раунд, а той, хто програв, продовжить боротьбу в Лізі Європи з тієї ж стадії.