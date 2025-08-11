Талант Руху – про 1:5 з Динамо: «Не можна так грати»
Сапуга сказав усе, що думає про виступ команди проти чинного чемпіона
38 хвилин тому
Капітан Руху Марко Сапуга дав негативну оцінку грі команди у матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Динамо (1:5). Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Дуже радий повернутись на поле. Хочу подякувати лікарям, які тривалий час допомагали мені з відновленням. Я тільки 3-4 тижні тому почав тренуватись у загальній групі, тож потрібен ще час, щоб набрати оптимальні кондиції. Зараз я поступово отримую ігровий час і сподіваюсь, що скоро буду у хорошій формі.
Перед грою я спілкувався з головним тренером, налаштовувався на цей матч, хотів допомогти команді. На жаль, цей поєдинок був невдалим для нас, але це хороший урок для кожного в колективі. Не можна так грати і допускати такі помилки, особливо як у перших трьох голах. Сподіваюсь, всі зроблять правильні висновки, ми станемо сильнішими і будемо рухатись далі.
