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Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Захисник може повернутися в Україну
10:50
Захисник «Славії» Максимм Таловеров поки не підтвердив інформацію про інтерес «Шахтаря».
«Ні від агента, ні від «Славії» не було інформації, тому я не знаю, що можна коментувати в цій новини.
Якщо це не чутки, було б приємно, що я в сфері уваги чемпіона України, учасника єврокубків і клубу, в якому я мріяв грати в дитинстві.
Але зараз мої думки про боротьбу за титули в футболці «Славії». А як буде далі – побачимо».
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