Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»

Захисник «Славії» Максимм Таловеров поки не підтвердив інформацію про інтерес «Шахтаря».

Якщо це не чутки, було б приємно, що я в сфері уваги чемпіона України, учасника єврокубків і клубу, в якому я мріяв грати в дитинстві.

Але зараз мої думки про боротьбу за титули в футболці «Славії». А як буде далі – побачимо».