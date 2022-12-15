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Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»

Захисник може повернутися в Україну
Футбол Українські легіонери
10:50
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»

Захисник «Славії» Максимм Таловеров поки не підтвердив інформацію про інтерес «Шахтаря».

«Ні від агента, ні від «Славії» не було інформації, тому я не знаю, що можна коментувати в цій новини.

Якщо це не чутки, було б приємно, що я в сфері уваги чемпіона України, учасника єврокубків і клубу, в якому я мріяв грати в дитинстві.

Але зараз мої думки про боротьбу за титули в футболці «Славії». А як буде далі – побачимо».


Він виступає за «Славію» з січня.

Джерело: legioners.com.ua Андрій Усмонов
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Теги

Славія Прага Шахтар Донецьк Максим Таловєров

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