Захисник збірної України Максим Таловеров найближчим часом може змінити клубну прописку в Англії. Як повідомляє журналіст Пітер О’Рурк, 25-річний футболіст близький до переходу у Сток Сіті.

Наразі деталі майбутньої угоди уточнюються – ведуться перемовини як щодо оренди, так і повноцінного трансферу. За інформацією британських ЗМІ, угода вже на фінальній стадії.

Таловеров приєднався до Плімута у січні 2025 року, перейшовши з австрійського ЛАСКа за 2 мільйони євро. За півроку він зіграв 13 матчів, відзначившись двома голами та однією результативною передачею. Контракт українця з клубом діє до 30 червня 2028 року.

Минулого сезону Плімут не зумів зберегти прописку в Чемпіоншипі, тоді як Сток Сіті залишився у другому дивізіоні Англії та планує посилити захисну лінію.