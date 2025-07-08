Український новачок Сток Сіті Максим Таловєров розповів, що посприяло вибору нової команди після того, як Плімут понизився в Лігу 1. Його слова наводить Чемпіон.

Звісно, я знав про Сток Сіті. Я з дитинства разом з батьком дивився футбол, і в основному це була Англійська Прем'єр-ліга або Ліга чемпіонів. І, звісно, я пам'ятаю Сток Сіті, який грав у АПЛ. Завжди, коли вони грали проти топ-6, ми завжди спостерігали, дивилися. Плюс дуже цікаві футболісти раніше грали за цю команду в атаці. За ними було дуже цікаво спостерігати, і вони показували дуже класний футбол, - розповів Таловєров.

У сезоні 2024/25 Таловєров провів 33 матчі на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. При цьому частину сезону він був змушений пропустити через травму.

Сток Сіті завершив минулий чемпіонат на 18-й позиції у Чемпіоншипі, тоді як Плімут фінішував на 23-му місці та вилетів у нижчий дивізіон.