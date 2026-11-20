Дебют Маурісіо Почеттіно на чолі Манчестер Юнайтед розпочався з несподіваного скандалу. Перше тренування аргентинського фахівця на посаді головного тренера «червоних дияволів» опинилося під прицілом невідомого оператора дрона, який примудрився зафільмувати закрите заняття команди.

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Як повідомляють англійські ЗМІ, відеозапис тривалістю близько 12 хвилин з'явився на YouTube лише за кілька хвилин після початку тренування. Таким чином, заняття, яке клуб планував провести за зачиненими дверима, несподівано стало доступним для широкої аудиторії.

Незвичайний інцидент додав напруги і без того непростому старту Почеттіно в Манчестері. Аргентинець офіційно прийняв команду, яка переживає серйозну кризу та перебуває на 18-й позиції в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

Часу на розкачку в нового наставника практично немає. Уже цієї неділі на Манчестер Юнайтед чекає надзвичайно складне випробування – виїзний поєдинок проти принципового суперника Ліверпуля.