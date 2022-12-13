Тен Хаг хоче продати Магуайра взимку і посилити склад
Тен Хаг: «Магуайр погано грає за МЮ, на відміну від збірної»
Тренер дасть ще шанс захиснику
13 грудня 22:18
Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Ерік тен Хаг заявив Daily Mail, що дасть ще один шанс захиснику Гаррі Магуайру.
«Очевидно, що Гаррі досить хороший, щоб грати на високому рівні. У нього був період в «Манчестер Юнайтед», коли він виступав погано, і тоді, звичайно, виникали труднощі. За збірну Англії Магуайр практично завжди проводить хороші матчі.
Ми в «Манчестер Юнайтед» хочемо, щоб він привіз цей стан з собою, щоб міг використовувати в іграх за клуб ».
Раніше голландець хотів продати Магуайр взимку.
Він відіграв всі 5 матчів на ЧС-2022.
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