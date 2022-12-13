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Тен Хаг: «Магуайр погано грає за МЮ, на відміну від збірної»

Тренер дасть ще шанс захиснику
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
13 грудня 22:18
Тен Хаг: «Магуайр погано грає за МЮ, на відміну від збірної»

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Ерік тен Хаг заявив Daily Mail, що дасть ще один шанс захиснику Гаррі Магуайру.

«Очевидно, що Гаррі досить хороший, щоб грати на високому рівні. У нього був період в «Манчестер Юнайтед», коли він виступав погано, і тоді, звичайно, виникали труднощі. За збірну Англії Магуайр практично завжди проводить хороші матчі.

Ми в «Манчестер Юнайтед» хочемо, щоб він привіз цей стан з собою, щоб міг використовувати в іграх за клуб ».


Раніше голландець хотів продати Магуайр взимку.

Він відіграв всі 5 матчів на ЧС-2022.

Андрій Усмонов
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Теги

Гаррі Магуайр Ерік тен Хаг Манчестер Юнайтед збірна Англії (футбол)

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