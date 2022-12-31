Марсьяль замінить Бенезма на ЧС-2022
Тен Хаг – про вінгера МЮ: «Він в хорошій формі і готовий нам допомогти»
Тренер не збирається позбавлятися від Марсьяля
31 грудня 2022р. 17:30
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг прокоментував нинішню форму форварда команди Антоні Марсьяля. Його цитує Manchester Evening News.
Коли він був доступний, ми бачили, що він сильно впливає на нашу гру. Марсьяль повинен бути доступним для нас, а ми повинні підтримувати його всіма способами.
Марсьяль дуже допомагає команді – добре грає в пресингу і пов'язує гру. Нам потрібні гравці такого профілю.
Він був дуже розчарований через травму. Але зараз він в хорошій формі і готовий нам допомогти
Раніше була інформація, що Марсьяль цікавий двом іспанським командам.
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