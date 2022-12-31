Тен Хаг – про вінгера МЮ: «Він в хорошій формі і готовий нам допомогти»

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг прокоментував нинішню форму форварда команди Антоні Марсьяля. Його цитує Manchester Evening News.

Марсьяль дуже допомагає команді – добре грає в пресингу і пов'язує гру. Нам потрібні гравці такого профілю.

Він був дуже розчарований через травму. Але зараз він в хорошій формі і готовий нам допомогти