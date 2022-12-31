Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняБою Усик – Ф'юрі не буде! Українець відмовився від поєдинку

Тен Хаг – про вінгера МЮ: «Він в хорошій формі і готовий нам допомогти»

Тренер не збирається позбавлятися від Марсьяля
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
31 грудня 2022р. 17:30
Тен Хаг – про вінгера МЮ: «Він в хорошій формі і готовий нам допомогти»

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг прокоментував нинішню форму форварда команди Антоні Марсьяля. Його цитує Manchester Evening News.

Коли він був доступний, ми бачили, що він сильно впливає на нашу гру. Марсьяль повинен бути доступним для нас, а ми повинні підтримувати його всіма способами.

Марсьяль дуже допомагає команді – добре грає в пресингу і пов'язує гру. Нам потрібні гравці такого профілю.

Він був дуже розчарований через травму. Але зараз він в хорошій формі і готовий нам допомогти

Раніше була інформація, що Марсьяль цікавий двом іспанським командам.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Антоні Марсьяль Манчестер Юнайтед

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Манчестер Юнайтед» придивляється до захисника «Монако»
«Манчестер Юнайтед» придивляється до захисника «Монако»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
21 березня 18:12
Кубок Англії. «Фулгем» вів у рахунку, залишився вдев'ятьох і програв МЮ, «Брайтон» і «Шеффілд Юнайтед» – вийшли до півфіналу
Кубок Англії. «Фулгем» вів у рахунку, залишився вдев'ятьох і програв МЮ, «Брайтон» і «Шеффілд Юнайтед» – вийшли до півфіналу
Футбол Футбол в Європі
19 березня 20:29
МЮ запропонує новий контракт тен Хагу
МЮ запропонує новий контракт тен Хагу
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 березня 15:16
Форвард «Манчестер Юнайтед» одружується на дівчині, яка раніше звинуватила його в побитті та згвалтуванні
Форвард «Манчестер Юнайтед» одружується на дівчині, яка раніше звинуватила його в побитті та згвалтуванні
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 березня 14:27
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
Футбол Ліга Європи UEFA
17 березня 14:39
Ліга Європи. МЮ і «Ювентус» пройшли в чвертьфінал
Ліга Європи. МЮ і «Ювентус» пройшли в чвертьфінал
Футбол Ліга Європи UEFA
16 березня 22:03

Новини: Футбол

«Рух» сьогодні представить Пономарьова новим головним тренером
«Рух» сьогодні представить Пономарьова новим головним тренером
Українська Прем'єр-ліга
12:18
Скелоні – про Мессі: «Вся команда переконає його зіграти на ЧС-2026»
Скелоні – про Мессі: «Вся команда переконає його зіграти на ЧС-2026»
У світі
12:07
В «Корінтіансі» незадоволені грою Мораеса
В «Корінтіансі» незадоволені грою Мораеса
Українські легіонери
11:58
Тренер Саудівської Аравії Ренар очолить жіночу збірну Франції
Тренер Саудівської Аравії Ренар очолить жіночу збірну Франції
Футбол в Європі
11:38
«Челсі» може розірвати контракт з Обамеянгом
«Челсі» може розірвати контракт з Обамеянгом
Англійська Прем'єр-ліга
11:17
«Тоттенхем» і «Реал» цікавляться тренером «Айнтрахта» Гласнером
«Тоттенхем» і «Реал» цікавляться тренером «Айнтрахта» Гласнером
Бундесліга
10:41
Мессі не розглядає пропозиції з Саудівської Аравії
Мессі не розглядає пропозиції з Саудівської Аравії
Ліга 1
10:18
Степаненко: «Часу до матчу з Англією у нас мало, а Ротань повинен краще нас підготувати»
Інтерв'ю Степаненко: «Часу до матчу з Англією у нас мало, а Ротань повинен краще нас підготувати»
Збірна України
09:50
Де Брюйне став капітаном збірної Бельгії
Де Брюйне став капітаном збірної Бельгії
Футбол в Європі
09:27
Всі новини

Популярні новини

Атлас: «Ф’юрі шокований, що Усик прийняв 30% від призового фонду – Тайсон розраховував, що зможе затягнути переговори і нормально підготуватися»
Атлас: «Ф’юрі шокований, що Усик прийняв 30% від призового фонду – Тайсон розраховував, що зможе затягнути переговори і нормально підготуватися»
Бокс Професійний бокс
18 березня 09:59
9
«Буде найбільшим боягузом». Віталій Кличко – про проблеми з організацією бою Усика з Ф’юрі
«Буде найбільшим боягузом». Віталій Кличко – про проблеми з організацією бою Усика з Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
18 березня 11:59
Екс-чемпіон світу назвав єдиного боксера, який зможе здолати Усика
Екс-чемпіон світу назвав єдиного боксера, який зможе здолати Усика
Бокс Професійний бокс
16 березня 07:41
Хірн висловився про ультиматум Усика для Ф'юрі
Думка Хірн висловився про ультиматум Усика для Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
19 березня 13:28
1
Ф’юрі з тренувального табору звернувся до Усика
Ф’юрі з тренувального табору звернувся до Усика
Бокс Професійний бокс
18 березня 08:25
8
«Війна». Ф’юрі виступив з останньою заявою щодо бою з Усиком
«Війна». Ф’юрі виступив з останньою заявою щодо бою з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 березня 15:54
Всі новини