Рангнік пояснив важкий старт Санчо в МЮ
Тен Хаг відсторонив Санчо від тренувань з МЮ
Але не все так погано
14 грудня 16:10
Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо відсторонений від команди.
Головний тренер МЮ Ерік тен Хаг залишився незадоволений фізичними кондиціями гравця. Як зазначає Manchester Evening News, Голландець зробив це в максимально делікатній формі.
У найближчий тиждень він буде займатися за індивідуальною програмою. Втім, на збори в Іспанію з МЮ він не полетить.
Крім того він пропустив кілька контрольних матчів на цій і минулому тижні.
У нинішньому сезоні на його рахунку 10 матчів, два голи і один асист.
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