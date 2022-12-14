Тен Хаг відсторонив Санчо від тренувань з МЮ

Але не все так погано

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо відсторонений від команди.

Головний тренер МЮ Ерік тен Хаг залишився незадоволений фізичними кондиціями гравця. Як зазначає Manchester Evening News, Голландець зробив це в максимально делікатній формі.

У найближчий тиждень він буде займатися за індивідуальною програмою. Втім, на збори в Іспанію з МЮ він не полетить.

Крім того він пропустив кілька контрольних матчів на цій і минулому тижні.

У нинішньому сезоні на його рахунку 10 матчів, два голи і один асист.