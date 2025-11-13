Сергій Разумовський

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Ісландії на виїзді впевнено здолала Азербайджан.

Доля зустрічі визначилася ще у першому таймі. Вже на 20-й хвилині Андрі Ґудмундссон відкрив рахунок влучним ударом, а незадовго до перерви Інгасон подвоїв перевагу гостей після вдалого розіграшу.

Цей результат ускладнює турнірне становище для збірної України. Синьо-жовтим, аби обійти Ісландію та посісти другу сходинку, тепер необхідно або взяти очки у поєдинку з Францією й не програти ісландцям у очній зустрічі, або ж перемагати у вирішальному матчі проти острів’ян.

Ісландія набрала сім очок у групі D і тепер випереджає Україну за додатковими показниками. Лідер – Франція (10).

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, п’ятий тур

Азербайджан – Ісландія 0:2

Голи: А. Ґудмундссон, 20, Інгасон, 39

Азербайджан: А. Байрамов – Хусейнов, Бадалов, Мусафазаде, Кривоцюк, Аббасов – Т. Байрамов (Дж. Нурієв, 60), Хайбулаєв (А. Нурієв, 84), Махмудов (Ахмедзаде, 60), Алієв (Абдуллазаде, 72) – Акунзаде (Дадашов, 72).

Ісландія: Олафссон - Палссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон - Й. Гудмундссон (Торстейссон, 68), Йоганнессон, Гаральдссон - Глінссон (Д. Гудйонсен, 68), А. Гудйонсен (Віллумссон, 68), А. Гудмундссон.

Попередження: Хайбулаєв, 31 Мустафазаде, 62, Ахмедзаде, 83, Кривоцюк, 85 – Палссон, 49, Віллумссон, 69

