Терорист пушилін розповів, коли в Донецьку планується відродження «справжнього» «Шахтаря»

Тобі б дожити до цього періоду

Ватажок терористичного угрупування під назвою «ДНР» деніс пушилін повідомив, що відродження «Справжнього» «Шахтаря» планується до 2023-го року.

«Контактів з РФС поки не встановлювали, але те, що бажання в плані того, що в Донецьку справжній« Шахтар », донецький« Шахтар »повинен відновитися, абсолютно точно є. Причому це питання користується дуже серйозною підтримкою населення Донбасу. За термінами я б розраховував на те, що це станеться в наступному році. Поки такий обережний прогноз ».

Раніше екс-гравець «Шахтаря» жорстко відповів пушиліну на його бажання створити «справжній» «Шахтар».