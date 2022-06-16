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Терорист пушилін розповів, коли в Донецьку планується відродження «справжнього» «Шахтаря»

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:26
Терорист пушилін розповів, коли в Донецьку планується відродження «справжнього» «Шахтаря»

Ватажок терористичного угрупування під назвою «ДНР» деніс пушилін повідомив, що відродження «Справжнього» «Шахтаря» планується до 2023-го року.

«Контактів з РФС поки не встановлювали, але те, що бажання в плані того, що в Донецьку справжній« Шахтар », донецький« Шахтар »повинен відновитися, абсолютно точно є. Причому це питання користується дуже серйозною підтримкою населення Донбасу.

За термінами я б розраховував на те, що це станеться в наступному році. Поки такий обережний прогноз ».


Раніше екс-гравець «Шахтаря» жорстко відповів пушиліну на його бажання створити «справжній» «Шахтар».

Джерело: Матч ТВ Петро Приходько
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Теги

Шахтар Донецьк

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