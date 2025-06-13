Томас Франк — головний тренер Тоттенгема

Лондонський Тоттенхем офіційно представив нового наставника — ним став 51-річний фахівець Томас Франк. Контракт із тренером розрахований до літа 2028 року.

Він змінив на посаді головного Анге Постекоглу, який залишив команду після закінчення сезону 2024/25, незважаючи на історичну перемогу в Лізі Європи – першому трофеї клубу за останні 17 років.

Раніше Франк успішно керував Брентфордом, де заслужив репутацію одного з найпрогресивніших тренерів англійського чемпіонату. Минулого сезону його команда завершила першість на 10-й позиції, обійшовши Тоттенхем, який посів лише 17 місце.

За сім років роботи з Брентфордом Франк зумів вивести клуб із Чемпіоншипу до еліти та стабільно утримував його у Прем'єр-лізі, незважаючи на вельми обмежені ресурси.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд підписав нового голкіпера.