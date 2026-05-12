Сергій Разумовський

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем на власному полі зіграв унічию з Лідсом.

Ключові події зустрічі відбулися вже після перерви. Підопічні Роберто Де Дзербі вийшли вперед завдяки голу Теля з гри, однак гості змогли відповісти. Лідс зрівняв рахунок після реалізованого пенальті у виконанні Келверта-Льюїна.

Наприкінці матчу інтрига зберігалася до останніх секунд. На 103-й хвилині головний арбітр зустрічі Джарред Джиллетт дав сигнал про перегляд епізоду за допомогою системи VAR. Суддя перевіряв, чи були підстави призначити одинадцятиметровий на користь «шпор», однак після перегляду вирішив не вказувати на позначку.

Через тривалі паузи та перегляд VAR команди загалом дограли 16 компенсованих хвилин, але вирвати перемогу нікому так і не вдалося. Наприкінці після важкої травми повернувся Меддісон.

Після цієї нічиєї Тоттенгем набрав 38 очок у турнірній таблиці АПЛ. Команда відірвалася від Вест Гема на два бали у боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні.

АПЛ, 36-й тур

Тоттенгем – Лідс 1:1

Голи: Тель, 50 – Келверт-Льюїн, 74 (пен.)

Тоттенгем: Кінскі, Порро, Данзо, ван де Вен, Удоджі (Спенс 85), Пальїнья, Бентанкур (Бергвалль 81), Коло Муані, Галлагер, Тель (Меддісон 85), Рішарлісон

Лідс: Дарлоу, Родон, Бійол, Стрейк (Борнаув 56), Джеймс (Ньйонто 63), Штах, Ампаду, Танака (Лонгстофф 90+3), Джастін, Келверт-Льюїн, Ааронсон (Нмеча 63)

Попередження: Данзо 41, Пальїнья 66, Порро 82 – Родон 79