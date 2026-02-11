Тоттенгем звільнив Франка
Лондонський клуб оголосив про зміну головного тренера після невдалої серії в АПЛ Томас Франк, Тоттенгем, АПЛ, звільнення, Ліга чемпіонів, сезон 2025/2026
близько 2 годин тому
Лондонський Тоттенгем офіційно припинив співпрацю з головним тренером Томасом Франком. Про це повідомила пресслужба клубу.
Клуб прийняв рішення про зміну головного тренера чоловічої команди, і сьогодні Томас Франк залишить свою посаду.
Томас був призначений у червні 2025 року, і ми були сповнені рішучості надати йому час і підтримку, необхідні для спільної роботи над майбутнім. Однак результати та виступи привели раду директорів до висновку про необхідність зміни тренера на цьому етапі сезону.
Протягом усього часу роботи в клубі Томас демонстрував непохитну відданість справі, віддаючи всі сили розвитку клубу. Ми хотіли б подякувати йому за внесок і побажати всіляких успіхів у майбутньому, — йдеться в заяві клубу.
Наразі безвиграшна серія Тоттенгема в англійській Прем’єр-лізі налічує вісім матчів. Після 26 турів сезону-2025/2026 лондонці мають 29 очок та посідають 16-те місце в турнірній таблиці.
Водночас у Лізі чемпіонів Тоттенгем виступив значно успішніше: команда набрала 17 очок у восьми матчах загального етапу та напряму вийшла до 1/8 фіналу турніру.
Поділитись