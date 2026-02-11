Лондонський Тоттенгем офіційно припинив співпрацю з головним тренером Томасом Франком. Про це повідомила пресслужба клубу.

Клуб прийняв рішення про зміну головного тренера чоловічої команди, і сьогодні Томас Франк залишить свою посаду.

Томас був призначений у червні 2025 року, і ми були сповнені рішучості надати йому час і підтримку, необхідні для спільної роботи над майбутнім. Однак результати та виступи привели раду директорів до висновку про необхідність зміни тренера на цьому етапі сезону.

Протягом усього часу роботи в клубі Томас демонстрував непохитну відданість справі, віддаючи всі сили розвитку клубу. Ми хотіли б подякувати йому за внесок і побажати всіляких успіхів у майбутньому, — йдеться в заяві клубу.