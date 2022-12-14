«Тоттенхем» на місяць втратив гравця збірної Бразилії

Рішарлісон повернувся з ЧС з травмою

Нападаючий «Тоттенхема» Рішарлісон пропустить місяць.

З ЧС-2022 бразилець повернувся з травмою. Поки це лише підозрюється, повідомляє Evening Standard.

Через це хавбек раніше повернувся в Лондон і проведе пару днів в клініці. Він відіграв чотири матчі на ЧС-2022, забивши три м'ячі.

Також він грав і в чвертьфіналі проти Хорватії, але був замінений у другому таймі.

В АПЛ на рахунку бразильця 10 матчів.