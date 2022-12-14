Не одному Анчелотті. Збірна Бразилії проведе переговори з Зіданом
«Тоттенхем» на місяць втратив гравця збірної Бразилії
Рішарлісон повернувся з ЧС з травмою
14 грудня 19:10
Нападаючий «Тоттенхема» Рішарлісон пропустить місяць.
З ЧС-2022 бразилець повернувся з травмою. Поки це лише підозрюється, повідомляє Evening Standard.
Через це хавбек раніше повернувся в Лондон і проведе пару днів в клініці. Він відіграв чотири матчі на ЧС-2022, забивши три м'ячі.
Також він грав і в чвертьфіналі проти Хорватії, але був замінений у другому таймі.
В АПЛ на рахунку бразильця 10 матчів.
Коментарі 0