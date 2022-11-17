Тотті хоче переманити зірку Серії А в «Рому»
Тотті назвав головних фаворитів ЧС-2022
Легенда італійського футболу наголосив на відсутності на турнірі збірної своєї країни
17 листопада 23:24
Франческо Тотті / Фото - 90min.comЛегендарний нападник римської «Роми» і збірної Італії Франческо Тотті засмучений тим, що на чемпіонаті світу-2022 не виступить команда його рідної країни.
Цитує Тотті La Gazzetta dello Sport.
«Чемпіонат світу без Італії – це як Рим без Колізею. Це незвично для нас, італійців. Це погано. Такі речі трапляються, і їх потрібно приймати правильно. Це буде інший чемпіонат світу, але він залишається важливим турнір з великими командами».
Хто буде боротися за перемогу?
«Франція, Бразилія, Аргентина, Німеччина та Іспанія. Одного фаворита немає. На чемпіонаті світу може статися всяке».
Раніше стало відомо, що атакуючий півзахисник «Баварії» Садіо Мане не зіграє на ЧС-2022 через травму.
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