Товариські матчі. Польща обіграла Чилі, Німеччина здолала Оман
Перед стартом ЧС-2022 ряд збірних провели контрольні матчі.
Польща зуміла обіграти Чилі. Гол в кінці зустрічі оформив Кшиштоф Пентек, Який і приніс перемогу команді.
Також мінімальну перемогу здобула Німеччина. Німці з великими труднощами обіграли Оман. Єдиний м'яч забив Фюллькруг.
Крім того, Італія обіграла Албанію, а Швеція – Мексику.
Товариські матчі:
Оман – Німеччина 0:1
Гол: Фюллькруг, 80
Чехія – Фарерські острови 5: 0
Голи: Хітіл, 13, 19, 23, Черни, 42, Стронаті, 76
Польща – Чилі 1:0
Гол: Пентек, 85
Андорра – Австрія 0:1
Гол: Арнаутовіч, 87
Мексика – Швеція 1:2
Голи: Вега, 60 – Роден, 54, Сванберг, 84
Албанія – Італія 1:3
Голи: Ісмайлі, 16 – Ді Лоренцо, 20, Гріфо, 25, 64
також Аргентина рознесла ОАЕ ( 5: 0 ), а Хорватія – Саудівську Аравію ( 1: 0 ).
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