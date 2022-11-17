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Товариські матчі. Польща обіграла Чилі, Німеччина здолала Оман

Чехія рознесла Фарерські острови
Футбол У світі
17 листопада 07:50
Товариські матчі. Польща обіграла Чилі, Німеччина здолала Оман

Перед стартом ЧС-2022 ряд збірних провели контрольні матчі.

Польща зуміла обіграти Чилі. Гол в кінці зустрічі оформив Кшиштоф Пентек, Який і приніс перемогу команді.

Також мінімальну перемогу здобула Німеччина. Німці з великими труднощами обіграли Оман. Єдиний м'яч забив Фюллькруг.

Крім того, Італія обіграла Албанію, а Швеція – Мексику.

Товариські матчі:

Оман – Німеччина 0:1

Гол: Фюллькруг, 80

Чехія – Фарерські острови 5: 0

Голи: Хітіл, 13, 19, 23, Черни, 42, Стронаті, 76

Польща – Чилі 1:0

Гол: Пентек, 85

Андорра – Австрія 0:1

Гол: Арнаутовіч, 87

Мексика – Швеція 1:2

Голи: Вега, 60 – Роден, 54, Сванберг, 84

Албанія – Італія 1:3

Голи: Ісмайлі, 16 – Ді Лоренцо, 20, Гріфо, 25, 64

також Аргентина рознесла ОАЕ ( 5: 0 ), а Хорватія – Саудівську Аравію ( 1: 0 ).

Андрій Усмонов
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