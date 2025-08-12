Трабзонспор з трьома українцями з перемоги розпочав новий сезон Суперліги. Відео
Зубков, Батагов та Сікан взяли участь в поєдинку
близько 2 годин тому
Трабзонспор мінімально переграв новачка турецької Суперліги Коджаеліспор
Трабзонспор вдало розпочав новий сезон Суперліги домашньою перемогою над Коджаеліспором. Зустріч в Трабзоні завершилась з рахунком 1:0.
Єдиного голу Онуачу вистачило команді Фатіха Текке, аби розпочати новий сезон на позитивній ноті.
Варто відзначити, що з перших хвилин за Трабзон зіграли Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Данило Сікан розпочинав гру з лавки, а на 63-й хвилині вийшов на заміну.
Суперліга. 1 тур
Трабзонспор - Коджаеліспор 1:0
Гол: Онуачу, 49
18 серпня Трабзонспор завітає до Стамбула на поєдинок проти Касимпаша (21:30).
