Павло Василенко

Лижна відпустка Лотара Маттеуса завершилася серйозною травмою. У вівторок легендарний німецький футболіст зазнав невдалого падіння на схилі курорту Оберлех-ам-Арльберг. Після інциденту 64-річного чемпіона світу доставили до лікарні в Мюнхені, де в четвер йому мають провести операцію.

«Це був останній заїзд в останній день відпустки. Схил був крижаний і дуже нерівний», – розповів Маттеус у коментарі виданню Bild.

За його словами, він помітив вибоїну на трасі, втратив контроль над лижами й упав на правий бік. Наслідки виявилися серйозними: Маттеус отримав кілька ушкоджень, зокрема подвійний розрив плеча.

Після падіння його транспортували приблизно за 280 кілометрів до Мюнхена, де він потрапив до відомого лікаря Ганса-Вільгельма Мюллера-Вольфарта. Згодом ексфутболіста направили на додаткові обстеження до спеціаліста з травм плечового суглоба.

«Я також сильно вдарився правим ребром, це болісно. Рука зафіксована пов’язкою, але загалом почуваюся нормально. Найважливіше – швидко зробити операцію. Думаю, вона не буде надто складною», – додав Маттеус, який уже мав схожий інцидент на лижах у 2013 році.

Чемпіон світу 1990 року нині працює футбольним експертом і коментатором. Через травму він не з’явиться в ефірі RTL під час матчу Ліги Європи між Ромою та Штутгартом, а його участь у суботній трансляції гри Бундесліги між Уніоном і Боруссією Дортмунд для Sky Sports залишається під питанням.