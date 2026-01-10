Павло Василенко

Колишній футболіст молодіжної команди лондонського Челсі Ламіша Мусонда зворушив уболівальників щирим зізнанням про свою важку боротьбу з невиліковною хворобою. У дописі в Instagram 33-річний бельгієць повідомив, що його стан критичний і часу може залишитися зовсім небагато.

Мусонда зізнався, що останній рік став для нього надзвичайно складним. Через серйозні проблеми зі здоров’ям він надовго зник із соціальних мереж і нині змушений зосередитися лише на одному – виживанні. Футболіст не приховує: прийняти реальність було боляче, але він не збирається здаватися й боротиметься до кінця.

У своєму зверненні Ламіша попросив про молитви та підтримку, підкресливши, що саме вони дають йому сили триматися. Наприкінці він залишив емоційні слова вдячності людям, які були поруч у різні періоди життя, і з болем визнав, що може не встигнути подякувати їм особисто.

Мусонда приєднався до Челсі у 2012 році з Андерлехта разом з братами Тікою та Чарлі. Хоча він так і не дебютував за основну команду, був важливою частиною клубної академії. Професійну кар’єру футболіст завершив у 27 років, а його брати й досі пов’язані з великим футболом.