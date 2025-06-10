Трансфер Беллінгема підтверджено. Він гратиме в Бундеслізі

Павло Василенко

Джоб Беллінгем пішов слідами свого старшого брата – Джуда Беллінгема – і став новим гравцем Боруссії Дортмунд. Він дебютує за німецький клуб під час Клубного чемпіонату світу.

У минулому боси Боруссії уклали золоту угоду щодо трансферу Джуда Беллінгема. У 2020 році вони заплатили за нього 30 мільйонів євро, а через три роки продали його майже в чотири рази дорожче.

Англієць наразі є одним з провідних футболістів мадридського Реала. Молодший брат півзахисника мадридців, Джоб, також має задатки для великого майбутнього.

Досі він грав за Сандерленд. Беллінгем допоміг команді вийти в Англійську Прем'єр-лігу.

Тепер він гравець Боруссії. За даними ЗМІ, німці заплатили за гравця 33 мільйони євро, а ще п'ять мільйонів – в якості додаткових бонусів.

Беллінгем був офіційно представлений як новий гравець Боруссії у вівторок. Він підписав контракт до 30 червня 2030 року і буде доступний Ніко Ковачу під час Клубного чемпіонату світу.

Беллінгем зіграв 43 матчі в минулому сезоні, забив три м'ячі і віддав чотири гольові передачі. Transfermarkt оцінює його в 22 мільйони євро.