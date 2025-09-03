Павло Василенко

Відомий іспанський футболіст Емерік Ляпорт мав повернутися до Атлетіка з Більбао цього літа, але вся угода зірвалася в останні секунди трансферного вікна через дії Аль-Насра.

А саме, до кінця перехідного періоду опівночі 1 вересня міжнародний сертифікат (ITC/CTI) не надійшов до штаб-квартири ФІФА, і він не є новим гравцем Атлетіка.

Трансфер готували кілька днів, Ляпорт узгодив трирічний контракт з іспанським клубом, Атлетік вчасно подав свою документацію до Ла Ліги.

Однак керівництво Аль-Насра не вчасно надіслало до ФІФА міжнародний трансферний сертифікат, і перехід зірвався.

Ідентичний випадок стався у 2015 році, коли міжнародний сертифікат не надійшов з Манчестер Юнайтед до ФІФА до півночі, що не дозволило забезпечити перехід Давіда Де Хеа до Реала.

ФІФА має дискреційне право згодом прийняти трансфер, але враховуючи, що у випадку Де Хеа цього не сталося, реально очікувати, що 31-річний Ляпорт повернеться до Більбао після восьми років лише в зимове трансферне вікно.

Ляпорт грав за Атлетік з 2012 по 2018 рік, після чого перейшов до Манчестер Сіті, а з 2023 року є гравцем Аль-Насра.